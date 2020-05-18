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18.05.2020 12:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве приостановили финансирование программы благоустройства

Текст: Александр Мелешенко

Столичные власти приостановили финансирование новых проектов благоустройства, которые были запланированы на этот год. Такое решение принято из-за пандемии коронавируса и вызванных ей экономических проблем.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Об этом в интервью "Ведомостям" заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, на паузу поставлены все не первоочередные инвестиционные проекты на сумму около 350 миллиардов рублей.

Речь о культурно-массовых, спортивных, деловых и праздничных мероприятиях, а также о ремонте дорог и городских объектов. Кроме того, урезаны затраты на закупку нового общественного транспорта и ремонт трамвайных путей. При этом от них не отказались полностью, власти будут принимать решения на основе темпов восстановления экономики и поступления доходов в ближайшее время. "Исходя из этого решим, какие проекты переносить на следующий год", - пояснил Ефимов.

Приостановку работ по благоустройству подтвердил и заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По его словам, строительно-монтажные работы в городе законсервированы, а конкурсы приостановлены.

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