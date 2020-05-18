В Подмосковье у двух тысяч врачей выявили коронавирус

У двух тысяч подмосковных медицинских работников выявлен коронавирус, 16 из них умерли, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работают 22,5 тысячи медиков - это врачи, средний и младший медицинский персонал", - рассказала она в интервью газете "Коммерсант". Также она сообщила, что COVID-19 выявлен у 90 сотрудников и пациентов подмосковных домов престарелых. А вот ни в одном из детских домов, которых в области 10, ни одного случая выявлено не было.