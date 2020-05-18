В Подмосковье вернулись к работе промышленные предприятия и ожили строительные площадки. Губернатор области Андрей Воробьев в этот же день провел с главами муниципалитетов совещание, на котором отметил: все предприятия обязаны соблюдать новые санитарные требования. В противном случае им вновь придется закрыться. "Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы какое-то предприятие послужило очагом распространения коронавирусной инфекции", - заявил губернатор.

Подробную инструкцию о том, что представляют собой обязательные к соблюдению требования, власти разместили на региональном инвестпортале invest.mosreg.ru. И многие ее уже хорошо изучили. "Мы следим, чтобы сотрудники соблюдали дистанцию, носили перчатки и маски. Каждые два-три часа измеряем им температуру. Питается каждое подразделение отдельно, в столовую могут одновременно войти не более шести человек", - рассказывает ответственный за соблюдение безопасности мытищинского завода напольных покрытий "Таркетт Соммер" Алибек Канапин. Работают на предприятии более 200 человек. При такой штатной численности обед в новых условиях мог бы растянуться на весь день, но предприятие включается в рабочий режим постепенно. "Никто не выходит сразу на полную загрузку, реализовывать товар все равно пока некому - торговые центры еще закрыты", - объясняют в областном мининвесте.

На подмосковных стройках со вчерашнего дня внедрен электронный индекс COVID-безопасности. Сотрудники Главгосстройнадзора объезжают открывшиеся стройплощадки и заносят все замечания по соблюдению санитарных норм в специальную программу. Чем меньше замечаний, тем выше будет оценка, которую автоматически сформирует программа. Это и будет индекс COVID-безопасности стройки, и он отобразится даже на "Яндекс.Картах". "Для нас важно донести до жителей, и особенно до руководителей муниципалитетов, достоверную информацию о том, как соблюдаются санитарные требования на строительных объектах", - говорит начальник Главгосстройнадзора области Артур Гарибян. По его словам, публичный доступ к индексу власти откроют через неделю - за это время проверки успеют провести на всех открывшихся стройплощадках.

Полосу подготовили: Константин Бахарев, Анна Бондаренко, Ульяна Вылегжанина, Наталья Граф, Олег Корякин, Руслан Мельников, Алексей Михайлов, Ирина Рыбникова, Анна Скрипка, Светлана Цыганкова, Ольга Штраус, Елена Шулепова, Анна Юркова.