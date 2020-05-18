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18.05.2020 10:35
Рубрика: Общество

В семи промышленных городах России стало легче дышать

Текст: Александр Емельяненков
В связи с приостановкой и снижением мощности промышленных производств из-за пандемии COVID-19 эксперты Росприроднадзора отмечают улучшение качества атмосферного воздуха, как минимум, в семи городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух". Легче стало дышать в Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске, Череповце и Чите.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Результаты проведенных проверок сведены в отчет, который опубликован на сайте ведомства. Отмечается, что мониторинг проводился в двенадцати проблемных (по качеству атмосферного воздуха) городах, которые включены в упомянутый федеральный проект "Чистый воздух", а он в свою очередь стал частью национального проекта "Экология". Впервые такой анализ был организован с использованием информации Росгидромета и Роспотребнадзора, а также данных дистанционного зондирования Земли.

Фото: iStock
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Как следует из отчета Росприроднадзора, "в Магнитогорске, Медногорске и Норильске качество воздуха улучшилось благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, объектов теплоэнергетики, а также уменьшению влияния выбросов промышленных предприятий".

В областном Липецке воздух тоже очистился, однако "промышленные предприятия по-прежнему вносят существенный вклад в уровень загрязнения". Позитивные перемены в Братске инспекторы РПН связывают, главным образом, со снижением интенсивности транспортных потоков. В Чите также в целом снизилось количество выбросов, но отмечается повышенное содержание двух вредных веществ. В этом и других промышленных центрах предприятия все еще превышают гигиенические нормативы по специфическим загрязняющим веществам.

В Красноярске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке и Челябинске, в которых также проводились проверки, значительных изменений качества воздуха не обнаружено. А сравнительный анализ, проведенный за тот же период в Омске, показал рост уровня загрязнения атмосферного воздуха. И обусловлена такая динамика выбросами промышленных предприятий.

Фото: iStock
Уровень загрязнения воздуха в крупнейших мегаполисах снизился на 60 процентов

В связи с этим Росприроднадзор предлагает установить режим постоянного надзора на объектах, которые больше других влияют на природу и человека. "Для более подробного и постоянного контроля за загрязнением атмосферного воздуха Росприроднадзор предлагает установить режим постоянного надзора на объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поясним, что по действующему в России природоохранному законодательству, выделяют четыре категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду - в зависимости от уровня такого воздействия. К первой категория относят предприятия и объекты с самым высоким уровнем экологической опасности. Введение на таких предприятиях режима постоянного надзора, полагают авторы этой инициативы, "поможет постоянно отслеживать изменения качества воздуха в городах и наказывать промышленные предприятия, нарушающие экологические нормы".

Тем временем

Ученые-экологи и представители общественных экологических организаций ("Зеленый мир", Гринпис-Россия, Социально-экологический союз и др.) призывают отклонить запрос-предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о приостановке экологического надзора и значимых процедур экологического регулирования в связи с эпидемией коронавируса. О таком обращении РСПП в правительство стало известно до того, как был обнародован отчет Росприроднадзора о состоянии атмосферного воздуха в 12 промышленных городах России. Экологи не требуют остановки действующих производств, но выступают против того, чтобы вводить в действие и начинать строить новые объекты без должного проведения экологической экспертизы и общественных слушаний на стадии ОВОС - оценки воздействия на окружающую среду.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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