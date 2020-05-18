В Тульской области открылись ЗАГСы и многофункциональные центры "Мои документы".

Бракосочетание в условиях самоизоляции выглядит специфично. В зал пускают лишь жениха и невесту - без родителей, друзей и фотографов. И все участники церемонии - в масках или респираторах. Пожалуй, такую свадьбу точно не забудешь. К слову, штраф за несоблюдение масочного режима в регионе - до 30 тысяч рублей.

В апреле планировали сыграть 250 свадеб, рассказала "РГ" замглавы комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей Татьяна Рязанова. И каждая пятая пара все же решилась на церемонию в условиях карантина.

Также в регионе возобновили прием посетителей и МФЦ. "Большую часть услуг люди могут получить в электронном виде, но не все", - пояснили в правительстве региона необходимость открытия центров. Как и в ЗАГСах, здесь принимают и выдают документы с гербовой печатью, которых в электронном виде не существует.

Для соблюдения требований Роспотребнадзора в отделениях МФЦ работает ограниченное количество окон приема. Нужна предварительная запись на сайте. Желающих попасть на прием много, поэтому запись может быть в интервале 2-7 дней. Например, в субботу семь центров Тулы приняли более 700 человек. В отделениях соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования: социальная дистанция между сотрудниками и посетителями, сотрудники работают в масках и перчатках, дезинфекция помещений и поверхностей.

Также многофункциональные центры "Мои документы" открылись в Краснодарском крае. Они тоже работают по предварительной записи, по всем правилам Роспотребнадзора. И ограниченное время - с 10.00 до 16.00.