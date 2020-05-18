Видео: в Ярославле медведь напал на прохожего

В ночь на понедельник бурый медведь напал на мужчину в спальном районе на окраине Ярославля. Прохожего спас таксист из стоявшей рядом с местом происшествия машины: он включил фары, стал сигналить и напугал зверя, а затем отвез пострадавшего в больницу.

- В больницу № 9 поступил мужчина с рваной раной бедра. Рассказал, что на него напал медведь. Рану зашили и отправили пациента на амбулаторное лечение, - сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

По данным выезжавших на место егерей, зверь вернулся в лес - специалисты убедились в этом по его следам. В минувшие выходные на другом конце Ярославля, в районе Промышленного шоссе, заметили лосей.

- Весной учащаются случаи захода диких животных в населенные пункты, это ежегодное явление, - объяснили в департаменте охраны окружающей среды.