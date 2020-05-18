В Воронеже волонтер попалась на продаже продуктовых наборов

Девушку из Воронежа уличили в продаже продуктов из бесплатных продуктовых наборов, которые развозят малоимущим в период самоизоляции.

- Эта девушка прочитала где-то, что студентам-волонтерам зачтут практику, и предложила свои услуги. Два дня развозила наборы, по вечерам отчитывалась, все было нормально. На третий день вечером не появилась - написала, что завтра отчитается. Еще через день мы увидели в соцсетях объявления, где наши сыр и колбаса продавались по 100 рублей, вафли и печенье по 40 рублей, сахар - за 30, - рассказали "РГ" в волонтерском центре "Единой России".

Там узнали свои продукты, не без труда связались с предприимчивой девушкой и убедили ее прекратить торговлю. Волонтер приехала в центр, вернула оставшиеся наборы и извинилась. Также она принесла извинения в соцсетях и соседям по дому, купившим ее "товар". В общей сложности студентка успела реализовать продукты из двух наборов на сумму около двух тысяч рублей.

- Мы готовим заявление в полицию, - сообщили в волонтерском центре.