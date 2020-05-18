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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Воробьев: Ситуация с распространением COVID в регионе стабилизировалась

Текст: Ирина Рыбникова
Подмосковные власти рассчитывают на то, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе на этой неделе пойдет на спад.
COVID-19 оставляет характерныеизменения в легких, и КТ остаетсяважным средством диагностики Фото: Артем Геодакян/ТАСС COVID-19 оставляет характерныеизменения в легких, и КТ остаетсяважным средством диагностики Фото: Артем Геодакян/ТАСС
COVID-19 оставляет характерныеизменения в легких, и КТ остаетсяважным средством диагностики Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: РИА Новости
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"Максимальное количество госпитализаций, как и максимальное количество выписанных больных, было на прошлой неделе. Сейчас мы осторожно говорим о том, что ситуация стабилизировалась. Очень надеюсь, что на этой неделе мы увидим спад", - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил, что с коронавирусными больными в регионе работают более 22 тысяч человек и большинство из них уже получили причитающиеся им доплаты. В Подмосковье заработала горячая линия по вопросам выплат, а в самое ближайшее время появится еще и тематический онлайн-калькулятор.

"Там любой медицинский работник сможет сам рассчитать, проверить, правильно ли ему выдали заработную плату", - уточнил Воробьев, добавив, что медикам выделено порядка 3,5 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.

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