Forbes назвал недооцененные туристами города России

Журнал Forbes опубликовал статью, в которой посоветовал иностранным туристам посещать не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие крупные российские города, в которых немало интересного.

По мнению автора материала Джареда Ранахана, особого внимания заслуживают Мурманск, Екатеринбург, Элиста, Псков и Хабаровск. Последний город славится своей уникальной кулинарной культурой, так как находится рядом с Китаем, Японией и Южной Кореей. Приезжать сюда лучше летом и обязательно прогуляться по набережной реки Амур, советует Ранахан.

А вот на первом месте в топ-5 городов, оказавшихся в тени Москвы и Санкт-Петербурга, находится Екатеринбург. Фишка "третьей столицы России" - богатое культурное наследие. Что же касается остальных интересных мест, в Мурманске можно увидеть северное сияние, а Псков - идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей.

Журналист американского издания посоветовал присмотреться к огромной территории от холодных арктических берегов до восточной окраины Азии. Сейчас стоит заняться планированием. А в отпуск отправиться, когда улучшится эпидситуация в мире.