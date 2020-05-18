Не везде даже постепенный выход из самоизоляции проходит без проблем. А там, где он был резким, даже пришлось вернуться к старым порядкам.

На Сахалине 18 мая стартовал второй этап перехода к прежней жизни. Планируют открыть торговые центры, рестораны, кафе, промтовары. Магазины и общепит обязаны обеспечить людей санитайзерами, следить, есть ли на них маски.

Однако, как рассказали в правительстве Сахалинской области, открытие торговых центров может сорваться из-за того, что они не заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором. А это - одно из главный условий.

Одним из самых обсуждаемых моментов в Пермском крае стало открытие парикмахерских и салонов красоты. Сначала им разрешили лишь подстригать клиентов, но "под давлением" взволнованных жительниц Прикамья власти позволили делать маникюр и педикюр. Массаж и косметические услуги пока в Пермском крае под запретом.

С этим вроде разобрались. Появилась другая проблема. Торговля промышленными товарами в крае была запрещена полтора месяца назад. И пока разрешили продавать непродовольственные товары только в небольших магазинах, чья торговая площадь не больше 50 квадратных метров.

Но тут недавно обнаружили, что магазины одежды и обуви стали открываться самовольно. Один из них, например, разослал жителям края СМС-сообщения о начале своей работы. Покупатели, понятно, тут же набежали. Заходили в магазин через запасной вход со двора. Кстати, рискуя своим здоровьем, поскольку такие магазины никто не контролирует, насколько тщательно они соблюдают все санитарно-эпидемиологические правила.

К счастью, долго торговые самовольщики работать не смогут. Их обязательно закроют и накажут.