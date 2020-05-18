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18.05.2020 06:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приамурье город Шимановск закрыли на карантин из-за COVID-19

Текст: Александр Ярошенко

С 18 мая въехать и выехать из Шимановска можно будет только по пропускам. Решение об этом принял региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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В городе, население которого чуть больше 18 тысяч человек, у 32 жителей выявлен COVID-19.

"Пропускной режим продлится до 31мая по распоряжению губернатора Амурской области. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация такова, что другого выбора не осталось", - сказал мэр города Павел Березовский.

Теперь гражданам можно гулять по городу не более, чем по два человека. Таким же составом разрешено заниматься спортом на свежем воздухе. Для прогулок закрыта центральная площадь.

Пропуска администрация выдает только по веским основаниям: направление в медицинские учреждения, купленные авиа- и железнодорожные билеты, справки о смерти и письменное подтверждение того, что родственник нуждается в уходе и посторонней помощи.

Разрешение будут выдавать для поездок на садовые участки (один раз в неделю). Подобные документы потребуются и предпринимателям для ввоза товаров. Пропуск не потребуется сотрудникам силовых и правоохранительных органов, специалистам Роспотребнадзора, почты и предприятий обеспечивающих город теплом, водой и электроэнергией.

Нарушителям карантинных мер обещают выписывать штрафы до 30 тысяч рублей.

Всего в Амурской области выявлено 222 человека с коронавирусом. У 40 процентов пациентов инфекция протекает в форме пневмонии.

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