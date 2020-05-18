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18.05.2020 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье женщину оштрафовали за распространение фейка о коронавирусе

Текст: Ольга Журман

В Приморском крае к административной ответственности привлечена жительница поселка Славянка. Она признана виновной в распространении недостоверной информации о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Еще в марте в одном из популярных мессенджеров сотрудники полиции обнаружили сообщения о пациентах с COVID-19, якобы проходящих лечение в районной больнице поселка Славянка. Однако эту информацию опроверг главный врач лечебного учреждения.

Полицейские быстро установили, что ложную информацию распространяла 34-летняя местная жительница. Свои действия она объяснила тем, что поддалась панике.

Хасанский мировой суд признал женщину виновной и принял решение назначить ей штраф в размере 15 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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