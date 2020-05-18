В Забайкалье полицейский избил мужчину

В Краснокаменском районе Забайкальского края возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Ему вменяют часть 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, в марте этого года подозреваемый во внерабочее время ударил мужчину ногой на лестничной клетке жилого дома. После без разрешения вошел в его квартиру и там нанес еще несколько ударов.

"Установлены и допрошены свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы, данные которых будут использованы при предъявлении обвинения подозреваемому", - сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.