Видео: В Приморье выходивший к людям тигренок отправлен на реабилитацию

Регулярно выходивший к селу Горноводное в Приморье тигренок отловлен и доставлен в Центр реабилитации тигров, сообщается на сайте межрегиональной общественной организации "Центр тигр".

Животному примерно девять - десять месяцев. Скорее всего тигренок остался без матери и без нее бы не выжил. Возможно, с его мамой что-то случилось, ибо самки тигра не бросают малышей в таком возрасте.

- Он достаточно часто появлялся у трассы, даже лежал на ней, что могло закончиться трагически - в результате ДТП или браконьерского выстрела, - считает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По словам начальника управления охраны животного мира министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового, сейчас важно оказать ему квалифицированную помощь и, когда придет время, специалисты определят его дальнейшую судьбу.

Маленького хищника уже осмотрели и взяли у него необходимые анализы.