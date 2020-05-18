Защитные маски будут бесплатно раздавать в ТЦ и аэропортах Чукотки

На Чукотке защитные маски начнут бесплатно раздавать в общественных местах: аэропортах, больницах, на важных производствах, в транспорте и торговых центрах. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор округа Роман Копин.

"Вместе с недропользователями и неравнодушными людьми нам удалось создать запас из почти 400 тысяч масок. Лучшее применение для них - именно безвозмездная защита жителей", - написал он.

Кроме того, в округе продолжат обеспечивать индивидуальными защитными изделиями школы и детские сады.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф COVID-19 диагностирован у 56 человек на Чукотке. 23 и них уже выздоровели. Всего в России коронавирус подтвержден у 281752 человек.

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