Аэропорт в Чебоксарах с 1 июня возобновит работу

С 1 июня аэропорт Чебоксар возобновит работу после двухмесячного простоя, сообщил глава минтранса Чувашии Владимир Осипов. Из вынужденных отпусков выйдут 234 сотрудника предприятия, которые получали в это время 2/3 заработной платы.

По словам Осипова, 1 июня будут вновь запущены авиарейсы из Чебоксар в Москву и обратно. Планируется, что первые десять дней полеты будут осуществляться через день, затем ежедневно. Зависеть это будет от уровня продаж билетов. На сегодня на первый рейс в Москву пока продано только 10 билетов, добавил министр.

С середины июня откроются рейсы в Санкт-Петербург, а с конца месяца - в Симферополь и Сочи. Здесь также ситуация зависит от того, когда власти Крыма и Краснодарского края снимут режимы ограничений в своих регионах.

Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что нужно организовать все меры безопасности, необходимые для возобновления работы аэропорта, и согласовать их с Роспотребнадзором, чтобы не возникало внештатных ситуаций.