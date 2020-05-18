У второго футболиста в РПЛ выявлен коронавирус

У футболиста казанского "Рубина" Константина Плиева выявлен коронавирус.

Это уже второй случай среди футболистов РПЛ. Ранее COVID-19 был выявлен у перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

"Константин чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе. С другими членами нашей команды игрок не контактировал. Желаем Константину скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении на официальном сайте казанского клуба.

23-летний Плиев выступает за "Рубин" на правах аренды. Он принадлежит футбольному клубу "Ростов".

После этого случая стало известно, что казанский клуб возобновит тренировки только после того, как будут получены результаты тестов на коронавирус у всех игроков.

Сезон в РПЛ был прерван в марте из-за COVID-19. Он должен возобновиться 21 июня.