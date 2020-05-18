Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым

На 74-м году жизни не стало хоккеиста и тренера Юрия Петровича Гомоляко. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба "Трактор".

Юрий Гомоляко - воспитанник челябинского "Восхода". В сезоне-1968/69 он выступал за чебаркульскую "Звезду" в одном звене с Валерием Харламовым и Александром Гусевым. Далее Гомоляко перешел в уфимский "Салават Юлаев", где провел восемь сезонов.

Кстати, в Уфе Юрий Петрович впервые поставил на лед своего сына Сергея Гомоляко, который в дальнейшем оправдал его ожидания: стал чемпионом мира среди молодежи 1989 года, чемпионом России 1999 года и двукратным победителем Евролиги (1999, 2000). Сегодня Сергей Гомоляко - скаут хоккейного клуба "Сочи".