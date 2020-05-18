В Башкирии подросток избил мужчину, требовавшего тишины

В интернете появилось видео избиения мужчины подростком на лестничной площадке одного из многоквартирных домов Стерлитамака. Полиция установила участников конфликта и начала проверку по данному факту.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Башкирии, видео было снято в апреле. Предварительно установлено, что группа молодых людей собралась около одного из жилых домов Стерлитамака и шумно общалась. Один из жильцов, пытаясь разогнать молодежь, вылил на них ведро с водой, после чего к нему на этаж поднялся 15-летний подросток и, когда мужчина вышел к нему, начал его избивать. Процесс избиения засняли на камеру.

- Данный факт сотрудники управления МВД России по Стерлитамаку выявили в ходе мониторинга сети интернет. Участников инцидента установили и доставили в полицию. В отношении родителей подростка составлен протокол за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Проверку проводят инспекторы по делам несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе регионального МВД.