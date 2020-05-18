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18.05.2020 12:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чебоксарах пациентка с коронавирусом сбежала из больницы

Текст: Петров Евгений

В Чебоксарах завели уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая нарушила санитарно-эпидемиологические правила и сбежала из больницы, будучи зараженной коронавирусом.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Как сообщила прокуратура Чувашии, коронавирусную инфекцию у нее обнаружили в конце апреля и сразу же госпитализировали в одну из городских больниц. Пациентку предупредили, что до полного выздоровления ей нельзя контактировать с другими людьми и покидать больницу. Несмотря на это, утром 6 мая она сбежала из лечебного учреждения. На поиски женщины направили все наружные наряды полиции. Обнаружить ее удалось на одной из городских остановок общественного транспорта. После этого женщину снова госпитализировали.

Следственным отделом отдела полиции №4 по городу Чебоксары в отношении горожанки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В МВД по Чувашии уточнили, что женщина и ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения общественного порядка. Сейчас ей грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет. Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Пандемия коронавируса COVID-19

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