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18.05.2020 19:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В зоопарк без маски не ходить

Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8159)
В Ижевске начали работать парки, музеи и даже зоопарк. Правда, пока сохраняется запрет на групповые занятия и экскурсии.
Детворе можно и в классики попрыгать. Гулять разрешили! Фото: Пресс-служба главы правительства Удмуртской республики Детворе можно и в классики попрыгать. Гулять разрешили! Фото: Пресс-служба главы правительства Удмуртской республики
Детворе можно и в классики попрыгать. Гулять разрешили! Фото: Пресс-служба главы правительства Удмуртской республики

Жители республики уже вовсю занимаются спортом на стадионах, теннисных кортах, роллерных трассах, на тропах здоровья и беговых дорожках. Теперь здесь можно находиться до 21 часа.

Для ижевцев открытие парков стало настоящим праздником. Например, в парке имени Кирова их встречали музыкой Чайковского, Моцарта и Баха. И, как отметили сотрудники парка, посетители ведут себя ответственно - соблюдают социальную дистанцию, прогуливаются в масках и перчатках.

Фото: Татьяна Барыбина
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Уже шесть дней для покупателей доступны и магазины непродовольственных товаров почти на всей территории республики, исключая Ижевск и поселок Новый Воткинского района (здесь есть ограничения). Также открылись магазины в торговых, торгово-развлекательных центрах и комплексах. Условие работы - соблюдение предельного количества людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале. Допустимо не более одного человека на четыре квадратных метра. А в Ижевске работу начали только те магазины непродовольственных товаров, где площадь торгового зала не превышает 400 кв. метров. И должен быть отдельный вход с улицы.

Но как бы ни были долгожданны эти шаги к прежней жизни, власти и не думали отменять обязательное соблюдение правил защиты от "короны". В Удмуртии продолжается акция "Носи маску правильно!", во время которой маски людям раздают бесплатно.

Газета "Известия Удмуртской Республики" (СМИ-партнер "РГ")

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