В Кировской области начали поиски пропавшего четырехлетнего мальчика

В Кировской области начата доследственная проверка по факту исчезновения четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Мальчик пропал 17 мая в деревне Якино Лебяжского района. Полиция совместно с волонтерами ведет поиск ребенка, прочесываются окрестные леса. На место пропажи выехал главный следователь области.

Сейчас выясняются обстоятельства исчезновения малыша. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Всех, кто обладает информацией о пропаже мальчика, просят звонить по телефонам: 8 (8332) 485-327, 8-800-707-12-40 или 102.