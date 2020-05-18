В Оренбуржье заработал портал хочупомочь56.рф.

Портал, запущенный Корпорацией развития региона 19 апреля, стал поистине народным проектом. Только за первые сутки здесь зарегистрировались более 80 добровольцев.

- К нам часто обращались люди с активной гражданской позицией, которые рассказывали, что во время самоизоляции у них появилось свободное время, и они готовы прийти на помощь землякам, оказавшимся в сложной ситуации. Мы решили соединить тех, кто хочет помогать и тех, кому нужна помощь, в современном цифровом формате, - рассказал генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов. - Сайт хочупомочь56.рф. мы сделали максимально понятным для любой категории - от детей до пожилых людей. Алгоритм прост: если вы нажимаете на кнопку "хочу помочь", появляется интерактивный чат с искусственным интеллектом. Заполняете информацию о себе - и спустя несколько секунд ваша заявка отображается на нашем сайте.

Доставить продукты и лекарства пенсионерам и инвалидам, поддержать малоимущих, бесплатно подвезти маму с больным ребенком в медучреждение - благодаря неравнодушным людям ежедневно десятки таких просьб не остаются без ответа. Помощь землякам оказывают и предприятия Оренбуржья.

"Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем людям, причастным к добрым делам! #творитьдобро легко, вы тому пример!", "Спасибо за поддержку в это непростое время для всех", - пишут оренбуржцы в социальных сетях.

Благодарность добровольцам выразил и губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

- Сегодня хочу сказать спасибо социальным работникам и волонтерам, всем, кто помогает в эти дни, - написал лидер региона на своей странице в Instagram. - Они отработали уже 47 тысяч заявок от оренбуржцев. Каждый день я читаю комментарии и личные сообщения людей, которые недовольны ограничительными мерами или, напротив, считают их недостаточными. Но есть и другие: оренбуржцы обращаются с вопросом "как я могу помочь?". Для тех, кто готов оказывать помощь, в Оренбургской области запустили новый ресурс хочупомочь56.рф. Его задача - объединить людей, которые помогают другим, скоординировать их действия и сделать так, чтобы помощь дошла до адресата: медикам, социальным службам, волонтерам, пожилым оренбуржцам. Считаю, что этот проект Корпорация развития Оренбургской области запустила очень вовремя. Уверен, ресурс будет полезен и востребован.