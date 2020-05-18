В Прикамье рыбак погиб от удара током, зацепившись удочкой за ЛЭП

В деревне Петровка Пермского края местный житель, решивший порыбачить на берегу ближайшего водоема, погиб в результате несчастного случая.

Как пояснили в пресс-службе компании "Россети Урал", рыбак двигался вдоль реки и приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтным линиям электропередачи. Зацепив ЛЭП металлической удочкой, мужчина получил сильным удар электрическим током. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Энергетики призывают любителей рыбной ловли строго следовать правилам поведения вблизи энергообъектов, быть бдительными и осторожными.