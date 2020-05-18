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18.05.2020 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье зафиксирован самый сильный паводок в истории наблюдений

Текст: Алексей Трапезников

В 2020 году подъем паводковых вод в Пермском крае стал самым сильным за всю историю наблюдений. Как сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста ГИС-Центра ПГНИУ Андрея Шихова, рекордный подъем произошел из-за переувлажнения почвы в связи с сильными дождями осенью прошлого года, а также из-за резкого таяния снегов в связи с аномальной жарой в начале мая этого года.

Фото: Андрей Сорокин/медиахолдинг "САХАМЕДИА"
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На сегодняшний день в регионе остаются подтопленными территории Гайнского муниципального округа, Пермского муниципального района, Чердынского и Соликамского городских округов, а также участок региональной автодороги Губдор - Чердынь, движение по которому приостановлено.

Поселок Камень в Александровском районе из-за паводка остался без связи с внешним миром. Единственная дорога, по которой можно было проехать в населенный пункт, оказалась затоплена.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном МЧС, сотрудники экстренных служб оказали помощь жителям поселка. В настоящее время по затопленной дороге организовано движение большегрузного транспорта.

На подтопленных территориях организован круглосуточный мониторинг уровней воды.

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