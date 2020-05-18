В Самарской области торговые и офисные центры получат поддержку

В Самарской области власти утвердили перечень налогоплательщиков - владельцев торговых и офисных центров, которые получат право продления сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за первый и второй кварталы этого года. Поскольку в этот период арендная плата для арендаторов, оказавшихся в зоне риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, была снижена.

Региональная мера поддержки арендодателей позволит более 700 арендаторам - субъектам малого и среднего бизнеса - получить скидки и отсрочки по арендной плате. На сегодня в перечне тех, кто может претендовать скидки и отсрочки - 49 организаций-арендодателей.

Напомним, узнать о мерах поддержки и задать вопросы первым лицам региона, руководителям управлений федеральных структур и топ-менеджменту банков самарские предприниматели могут в ходе еженедельных онлайн-конференций с бизнесом, которые проводит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

- Помимо постоянной планомерной работы над выработкой новых инструментов поддержки бизнеса в период пандемии, еженедельно мы устраиваем большие открытые онлайн-конференции с бизнесом, на которые зовем всех желающих, - напомнил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы привлекали министерство труда Самарской области, затем подключали министерство промышленности и торговли, так как именно торговля является одной из наиболее пострадавших отраслей. Важно, чтобы все предприниматели обладали нужной им информацией о мерах поддержки и могли ими пользоваться. Нам такие встречи не менее важны, чем бизнесу, так как по итогам их проведения мы можем оперативно выявлять и исправлять локальные административные недочеты и направлять в федеральный центр наши предложения.

Также информация обо всех мерах поддержки бизнеса доступна на портале государственной поддержки Самарской области mabiz.ru в разделе "Антикризисные меры". Кроме того, для представителей бизнеса работает телефон "горячей линии" 8 (800) 300-63-63.