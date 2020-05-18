В Татарстане пятерых полицейских осудили за пытки задержанного

В Нижнекамском районном суде РТ поставили точку в громком деле о пытках задержанного сотрудниками полиции. К срокам от 6 до 11 лет приговорены экс-начальник местного отделения по борьбе с групповой преступностью, трое бывших оперативников и участковый.

Об этом сообщает региональное подразделение СК России по РТ. Как установили следствие и суд, в октябре 2017 года в Нижнекамске была совершена кража магнитолы из автомобиля. Получив информацию о возможной причастности к преступлению 22-летнего местного жителя, оперативники, не имея на то никаких оснований, схватили его на улице, надели наручники и отвезли в полицию.

Там полицейские требовали от него признаться в совершении серии краж. При этом молодому человеку угрожали убийством и подвергали пыткам, в том числе надевали на голову противогаз. Не выдержав издевательств, 19 октября молодой человек оговорил своего знакомого. После того, как парня отпустили, он сообщил о случившемся и свел счеты с жизнью.

В результате 25 октября трое полицейских были задержаны по подозрению в превышении служебных полномочий. Однако на этом история не закончилась. Начальник отделения по борьбе с групповой преступностью отдела уголовного розыска УМВД Нижнекамска попытался вызволить своих подчиненных. Для этого он приказал доставить в полицию владельца похищенной магнитолы и его знакомого. Здесь у них стали требовать признаний, что именно они довели молодого человека до самоубийства из мести за кражу.

В ходе расследования были выявлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности этих полицейских.

В итоге все они, в зависимости от роли, были осуждены за превышение служебных полномочий, доведение до самоубийства и покушение на мошенничество.