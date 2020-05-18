В Татарстане проверят зоопарк, где сняли видео с умирающими животными

Прокуратура Набережных Челнов проверит конно-спортивную школу "Тулпар". Ведомство заинтересовалось видеороликом, выложенным в одном из пабликов "ВКонтакте". На нем автор рассказывает, что в открытом зоопарке животные находятся в критической ситуации. У волка сломана передняя лапа. Верблюды грязные кричат от голода, просят о помощи. В соседнем здании, где хранится инвентарь школы, заперты голуби в клетке с мертвыми птицами и кроликами, останки животных разбросаны по всему зданию которые разлагаются прямо на полу.

Автор задается вопросом, почему санпиднадзор и ветеринары не обращают внимание на данную ситуацию.

Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев заявил, что надзорное ведомство проверит соблюдение требования законодательства об охране и использовании объектов животного мира и среды их обитания. Кроме того, будет проверяться соблюдение ветеринарных норм и правил. В самой конно-спортивной школе обвинения в свой адрес отвергают.