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18.05.2020 18:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане проверят зоопарк, где сняли видео с умирающими животными

Текст: Олег Платонов (Казань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура Набережных Челнов проверит конно-спортивную школу "Тулпар". Ведомство заинтересовалось видеороликом, выложенным в одном из пабликов "ВКонтакте". На нем автор рассказывает, что в открытом зоопарке животные находятся в критической ситуации. У волка сломана передняя лапа. Верблюды грязные кричат от голода, просят о помощи. В соседнем здании, где хранится инвентарь школы, заперты голуби в клетке с мертвыми птицами и кроликами, останки животных разбросаны по всему зданию которые разлагаются прямо на полу.

Фото: EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI
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Автор задается вопросом, почему санпиднадзор и ветеринары не обращают внимание на данную ситуацию.

Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев заявил, что надзорное ведомство проверит соблюдение требования законодательства об охране и использовании объектов животного мира и среды их обитания. Кроме того, будет проверяться соблюдение ветеринарных норм и правил. В самой конно-спортивной школе обвинения в свой адрес отвергают.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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