Чиновники объяснили, почему новосибирские врачи обмотаны пакетами

Специалисты Министерства здравоохранения Новосибирской области объяснили, почему врачи больницы №12 вынуждены носить на ногах полиэтиленовые пакеты. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, эта мера не связана с нехваткой средств индивидуальной защиты в медучреждении.

Ране в соцсетях появились фотографии медиков, на ногах которых были обмотанные скотчем пакеты, напоминающие мусорные мешки. В подписи к фото пользователь утверждала, что в городской больнице № 12 врачи ходят в таком виде из-за нехватки бахил. Однако в региональном минздраве подобные утверждения опровергают.

- Весь медицинский персонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которых входят в том числе бахилы из нетканого материала единого размера, - подчеркнули в министерстве. - Конструкция бахил такова, что они не всегда надежно крепятся на ногах. Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты, вместе с неткаными бахилами.

В то же время в ведомстве заверили, что руководство больницы уже ведет закупку высоких бахил, которые не будут создавать медикам неудобств. Они будут непромокаемыми с удобной фиксацией. В больнице побывала замминистра Елена Аксенова, и жалоб к ней от медперсонала по обеспечению средствами защиты не поступило.