На Алтае в двух воинских частях выявили COVID-19

В двух воинских частях Алтайского края у нескольких военнослужащих выявили коронавирусную инфекцию. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, подтвержденные случаи COVID-19 зафиксированы в воинских частях, расположенных в Алейске и ЗАТО "Сибирский". Однако точное число инфицированных военнослужащих представитель Роспотребнадзора не назвала.

- Несколько случаев заболевания, но ими занимаются ведомственные санитарно-эпидемиологические службы. А мы занимаемся гражданскими лицами, которые с ними контактировали, как правило, это родственники. В частности, в ЗАТО "Сибирский" коронавирус выявлен у пяти человек из семей военнослужащих, - подчеркнула Ульяна Калинина.

По данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, всего в регионе на 18 мая подтверждены 970 случаев коронавирусной инфекции.

- Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках сказалось на показателях заболеваемости. Если до начала мая мы регистрировали от 16 до 33 случаев заражений в день, то за последнюю неделю ежедневно фиксируем 38-45 случаев. Чаще всего их выявляют среди тех, кто контактировал с заболевшими. На "контактников" приходится 70 процентов всех выявленных случаев COVID-19 в крае, - подчеркнула замначальника ведомства.