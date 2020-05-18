Новосибирский губернатор утвердил дополнительные меры поддержки бизнеса

Правительство Новосибирской области приняло дополнения к плану мероприятий по поддержке региональной экономики в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Основные направления обозначил губернатор региона Андрей Травников в ходе заседания областного правительства. Он поручил профильным ведомствам немедленно приступить к реализации мер поддержки.

Прежде всего предложено продлить сроки уплаты платежей за первый и второй квартал 2020 года по налогу на имущество организаций из пострадавших отраслей, у которых нет такого права по постановлению правительства РФ № 409. Андрей Травников подчеркнул, что такую меру поддержки получат те организации, которые сохранили не менее 90 процентов рабочих мест и заработной платы сотрудников.

Продлеваются сроки уплаты налога и авансовых платежей за первый и второй кварталы 2020 года по налогу на имущество для владельцев административно-деловых и торговых центров, нежилых помещения, объектов общепита и бытового обслуживания.

- Суть предложения в том, что те владельцы недвижимости, которые предоставляют в аренду свои площади другим предприятиям и индивидуальным предпринимателям и идут навстречу своим арендаторам, смогут получить отсрочки или снижение арендной платы, - прокомментировал Андрей Травников.

Право на продление сроков уплаты налога и авансовых платежей у данных организаций возникает в случае, если они предоставляют отсрочки не менее 50 процентов от арендной платы по договорам аренды, заключенным до 18 марта 2020 года, либо снижают ежемесячные арендные платежи на 30 процентов на период не менее шести месяцев текущего года.

Также правительством региона предложено освободить от арендной платы на весь период действия режима повышенной готовности, начиная с 18 марта, имущество, находящееся в госсобственности. Так как в этот период арендаторы - организации и ИП - были вынуждены не работать и не использовать госимущество.

Глава региона особо отметил, что при предоставлении мер поддержки должно выполняться обязательное условие - отсутствие задолженности по налогам.

- Необходимо упростить процедуру предоставления региональных мер господдержки организациям, сохранившим не менее 90 процентов рабочих мест и заработную плату своим сотрудникам. Также в числе требований - отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей, - резюмировал Андрей Травников.