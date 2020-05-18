В Красноярске продали крупную партию поддельного антиквариата

Целый клад старинных монет и предметов приобрел мужчина в Красноярске за приличную сумму, однако впоследствии выяснилось, что антиквариат оказался поддельным.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в дежурную часть отдела полиции № 11 МУ МВД России "Красноярское" директор одной из медицинских организаций города принес самовар. Он рассказал полицейским, что стал жертвой обмана.

По словам пострадавшего, его посетили двое незнакомцев в спецовках строителей и предложили купить антикварные предметы. Якобы при производстве земельных работ они обнаружили клад - самовар, наполненный монетами царской эпохи, столовыми приборами и бижутерией. Еще там находился латунный крест. Свой рассказ гости проиллюстрировали фотографиями с места находки, снятыми на мобильный телефон. Мужчина поверил, что найденные предметы имеют историческую и культурную ценность, и приобрел их за 710 тысяч рублей.

Со своей покупкой он направился в антикварный магазин, чтобы узнать истинную цену клада. Но оценщик его разочаровал - после осмотра содержимого самовара он сообщил, что приобретенные предметы являются бутафорией.

Полицейские установили личность одного из подозреваемых, задержали его в Челябинске и доставили в Красноярск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится работа по установлению и задержанию второго подозреваемого.