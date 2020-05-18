В Красноярске прохожие спасли упавшую в Енисей девочку

Несколько жителей Красноярска спасли ребенка, тонувшего в Енисее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию города.

Как рассказали правоохранители, ЧП произошло в Свердловском районе, недалеко от микрорайона "Белые Росы". Гулявшая с подругой по набережной девочка неожиданно упала в воду и начала тонуть.

Увидевшие это прохожие тут же вытащили ребенка из реки и сделали пострадавшей искусственное дыхание. После приезда "скорой помощи" они передали девочку врачам. Сейчас она находится в больнице.

По данным полиции, семья ребенка является благополучной.