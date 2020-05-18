В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники будут переброшены в поселок Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в министерстве обороны РФ.

- В Красноярск доставлены специальная военная техника и личный состав, их привезли самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов Кубинка и Чкаловский, - рассказали в ведомстве.

После прибытия в краевой центр военнослужащие выдвинутся в Северо-Енисейский район. Для переброски личного состава и военной техники будет сооружена паромная переправа через Енисей. В самом поселке Еруда военные развернут полевой лагерь на тысячу койко-мест.

В Еруде сводный отряд минобороны России приступит к работе 19 мая. Напомним, в Северо-Енисейском районе в начале мая произошла вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК.