В Сибири практически во всех регионах поэтапно отменяют ограничения. В первую очередь, людям разрешили уличные прогулки и занятия спортом.

В Кузбассе дали добро на променад в парках и скверах, на бульварах, набережных, аллеях и площадях. Остались под запретом только пляжи и другие места отдыха у воды. Полностью режим повышенной готовности продолжает действовать только в городах Белово и Красный Брод, где отмечен высокий уровень заболеваемости.

Аналогичная ситуация с прогулками в Томской области, где режим самоизоляции продлен до 1 июня. Маски - обязательны везде. Но здесь пока закрыты предприятия общепита, спорта и культуры. По словам главы региона Сергея Жвачкина, послабления в их работе возможны в ближайшие недели. В конце мая-начале июня планируют открыть музеи, библиотеки, автошколы, уличные точки питания.

В Новосибирской области с 18 мая начались перевозки пассажиров по дачным автобусным маршрутам и откроется пассажирская навигация в сообщении "Речной вокзал - Седова Заимка". Однако в выходные дни новосибирцев просят ездить на дачи на личном транспорте. А на общественном - в рабочие дни с обязательным соблюдением масочного режима. В регионе открыли продовольственные рынки.

Новосибирцам также разрешили посещать кладбища. А вот ходить в церкви и другие объекты культа пока можно только священнослужителям и техническому персоналу.

Жесткий режим самоизоляции продолжает действовать в Республике Алтай и Алтайском крае. По данным властей, эпидемиологическая обстановка в этих регионах неустойчивая. Поэтому на Алтае смягчать режим ограничительных мероприятий пока не будут. И въезд в Республику Алтай для туристов, увы, закрыт. Решение об открытии туристических регионов примут, когда пандемия пойдет на спад.