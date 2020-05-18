В трех городах Кузбасса введут режим "черного неба"

Снизить выбросы в атмосферу из-за предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях могут предприятия Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска.

Как сообщили в региональном правительстве, задействовать мероприятия по сокращению выбросов на 15-20 процентов рекомендовано сегодня с 18 часов по местному времени. В областном центре режим "черного неба" продлится до вечера 19 мая, а в Новокузнецке и Прокопьевске - ровно на сутки дольше.

По данным областного министерства экологии и природных ресурсов, во всех перечисленных городах ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В конце прошлого и начале нынешнего года режим неблагоприятных метеоусловий в Кузбассе вводился десятки раз.