Военные развернут в Сибири госпиталь для вахтовиков

По приказу министра обороны Сергея Шойгу, в поселок Еруда Красноярского края спешно перебрасывают армейские подразделения и специальную технику. Все это делается с единственной задачей - остановить эпидемию коронавируса, которая охватила вахтовиков на местном горно-обогатительном комбинате. По последним данным, 89 из них подхватили опасную инфекцию. С учетом так называемых контактеров число инфицированных может превышать три сотни человек.

Для того чтобы зараза не распространилась на других рабочих и не перекинулась в соседние с Ерудой поселки, Минобороны по поручению президента России организовало целую войсковую операцию. Никакого преувеличения тут нет. К решению этой задачи в общей сложности привлекли более 400 солдат и офицеров - не только военврачей и специалистов по биозащите, но и летчиков, связистов, военных инженеров и железнодорожников. А также около сотни единиц техники.

Вчера в Красноярск с подмосковных авиабаз Кубинка и Чкаловская на военно-транспортных Ил-76 несколькими рейсами доставили 60 военнослужащих и 55 спецмашин отдельного полка материально-технического обеспечения. Из Кемеровской области и Алтайского края по "железке" в Еруду отправили мобильный госпиталь на сто коек. Туда же едут врачи, расчеты медицинского и санитарно-эпидемического контроля и дезинфекции. "Военнослужащие воинских частей, выделенных для оказания помощи, обеспечены средствами индивидуальной защиты, имеют специальную подготовку к действиям в сложной эпидемической обстановке", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Сложность заключается в том, что в поселок вахтовиков на территории Олимпиадинского горно-обогатительного комбината ни самолетами, ни в железнодорожных вагонах не добраться. Военным приходится совершить многокилометровый марш по бездорожью на штатной технике. А еще по пути в Еруду они своими силами навели паромную переправу через Енисей. Благо, специальная инженерная техника для этого в Вооруженных силах имеется.

Из Кемеровской области и Алтая в Еруду отправили военных и мобильный госпиталь на сто коек

Задача президентом и министром поставлена, и ее надо выполнять. Это означает, что в ближайшие дни военные развернут в Еруде обсервационный лагерь на тысячу человек и госпиталь на сто коек. Там 77 медиков будут лечить больных коронавирусом. А их коллеги займутся локализацией опасной инфекции.