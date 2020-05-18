Глава Дагестана: Число смертей от коронавируса не скрываем

Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе совещания у президента заверил, что республиканские власти не скрывают количество смертей пациентов с коронавирусом. Он также обещал, что виновных в повышении цен на медикаменты в республике накажут.

Владимир Путин на совещании заявил, что обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, а также фактами самолечения и позднего обращения к врачам.

Васильев в своем выступлении рассказал об обвинениях в адрес руководства республики в интернете в том, что якобы скрывается количество смертей.

- Мы не скрываем. Мы называем все как есть, - заявил он.

В целом же глава региона назвал "большим достижением, что в интернете любой человек может высказать свое мнение. "Но рассуждения предполагают ответственность и знания", - добавил он.

Васильев также обещал президенту, что правоохранительные органы займутся проблемой повышения цен на медикаменты в республике. "Если кто-то пытается нажиться на лекарствах, завышает цены, - а такое, к стыду нашему есть, и такие обращения приходят, - спрос будет неукоснительным и неизбежным", - заверил он.

По данным федерального оперативного штаба на 18 мая, всего в Дагестане выявлено 3460 случаев заболевания коронавирусом, всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших.