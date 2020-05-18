Мурашко: Ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что ситуация с распространением коронавируса в Дагестане вызывает опасения и требует помощи региону извне. Такое мнение он высказал в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с руководством и общественностью республики.

"То, что мы видим на сегодняшний день, требует привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион извне региона", - сказал глава Минздрава. "На наш взгляд, необходимо строительство инфекционного госпиталя", - добавил он.

Кроме того, "на сегодняшний день ситуация в республике Дагестан вызывает действительно серьезные опасения по поводу предстоящих праздников", отметил Мурашко, имея в виду окончание мусульманского поста - Ураза-байрам, которое в этом году приходится на 23 мая.

На протяжении последних двух недель местные органы здравоохранения в координации с федеральным Минздравом скорректировали порядок оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, рассказал Михаил Мурашко. В регионе развернуто более 8,2 тысячи коек, на стационарном лечении находится более 7 тысяч пациентов, из них подключены к ИВЛ 109 человек, а самих аппаратов ИВЛ в республике - 635. Процесс обеспечения лекарствами переведен в ручной режим, проводится обучение медицинских кадров посредством вебинаров и консультаций.

"Но, еще раз повторюсь - ситуация такова, что внешняя помощь здесь была бы целесообразна", - заключил глава Минздрава.