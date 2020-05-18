На Ставрополье посевы спасут от засухи дождем за 40 млн рублей

В Ставропольском крае из-за сильной засухи аграрии и власти решили пойти на радикальные меры - вызвать искусственный дождь с помощью реагентов. Обойдется это краевому бюджету в 40 миллионов рублей, сообщили в управлении по информполитике правительства региона.

Сообщается, что сейчас из-за засухи сельскохозяйственные культуры пострадали в нескольких районах края. Ранее из-за этого режим ЧС был введен в четырех восточных муниципалитетах Ставрополья - Благодарненском и Петровском городских округах, Арзгирском и Туркменском районах.

Ожидается, что искусственные осадки выпадут на 500 тысячах гектаров - там, где долгое время не было дождей.

- В основе технологии лежит самолетный способ засева облаков льдообразующими реагентами. Применение технологии позволяет увеличить на 10 - 30 процентов сезонный слой осадков на значительной площади засушливых территорий. Об использовании засева облаков льдообразующими реагентами в крае уже заявили несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей, - сообщили в правительстве региона.

Помогут в этом в московской Центральной аэрологической обсерватории, где специализируются на искусственных осадках. На эти цели из бюджета края предусмотрено 40 миллионов рублей.