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18.05.2020 15:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ставрополье посевы спасут от засухи дождем за 40 млн рублей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае из-за сильной засухи аграрии и власти решили пойти на радикальные меры - вызвать искусственный дождь с помощью реагентов. Обойдется это краевому бюджету в 40 миллионов рублей, сообщили в управлении по информполитике правительства региона.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Сообщается, что сейчас из-за засухи сельскохозяйственные культуры пострадали в нескольких районах края. Ранее из-за этого режим ЧС был введен в четырех восточных муниципалитетах Ставрополья - Благодарненском и Петровском городских округах, Арзгирском и Туркменском районах.

Ожидается, что искусственные осадки выпадут на 500 тысячах гектаров - там, где долгое время не было дождей.

- В основе технологии лежит самолетный способ засева облаков льдообразующими реагентами. Применение технологии позволяет увеличить на 10 - 30 процентов сезонный слой осадков на значительной площади засушливых территорий. Об использовании засева облаков льдообразующими реагентами в крае уже заявили несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей, - сообщили в правительстве региона.

Помогут в этом в московской Центральной аэрологической обсерватории, где специализируются на искусственных осадках. На эти цели из бюджета края предусмотрено 40 миллионов рублей.

Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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