На Ставрополье проверят жалобу медиков на невыплату надбавок

В Следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю проверяют информацию о невыплатах положенных надбавок работникам скорой помощи в Степновском районе региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в видеообращении сотрудники больницы рассказали, что выплат за работу с пациентами с COVID-19 к 18 мая они не получили.

На ситуацию отреагировал и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В своем аккаунте в Instagram он подчеркнул, что на текущий момент все выплаты сотрудникам уже осуществлены, также им ответили на вопросы, кому и как должны начисляться надбавки.

- Можно понять чувства тех, кто трудится в этой же больнице, но находился в отпуске, в отгулах и поэтому не работал с больными... Но - регламент выплат есть, он четко расписан. И нарушить его администрация учреждения не имеет права, иначе ответит перед законом, - отметил Владимиров.

Власти региона попросили каждого медика, который считает, что его права как-то нарушены, обращаться по телефонам специальной "горячей линии" в Минздрав региона.