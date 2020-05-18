Попова: Почти 60% людей с коронавирусом в Дагестане - тяжелые больные

Почти 60% людей с коронавирусом в Дагестане - тяжелые больные, треть выявленных случаев зафиксированы у людей старшего возраста. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеосовещании президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики.
"Особенность эпидпроцесса - это высокая доля пневмоний, внебольничных пневмоний, ковидных. Если в целом по стране у нас в структуре удельный вес составляет не больше 20%, то в Дагестане - почти 60%. То есть больные тяжелые, с пневмонией", - сказала Попова.
Особенностью хода эпидемии в республике глава Роспотребнадзора назвала вовлечение в эпидпроцесс большого количества людей старшего возраста - это треть всех заболевших, а еще 10% - дети.
Как только ситуация с исполнением режима самоизоляции изменилась, снизилась и заболеваемость с интервалом буквально в шесть-семь дней, отметила Попова.