Владимир Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России. Несмотря на относительную стабилизацию, опасность сохраняется по всей стране, сказал президент. Сложная и требует неотложных мер ситуация с COVID-19 в Дагестане. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством и представителями общественности Дагестана.

На этой неделе у мусульман большой праздник - Ураза-байрам. В начале встречи Владимир Путин напомнил, что священнослужители призывают последователей ислама в нынешнее время отметить праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиций собираться вместе с друзьями большими компаниями. "Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - добавил он.

В Дагестане ситуация с COVID-19 "складывается сейчас непросто", отметил президент. Несмотря на усилия врачей и медсестер, увеличивается число тяжелых осложнений, трагических исходов, в том числе среди самих медиков. "Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и везде можно получить своевременно и в полном объеме", - заметил глава государства. По оценкам специалистов, основные причины развития тяжелых осложнений у жителей региона - позднее обращение больных за помощью и самолечение на дому, добавил он. "Всю поддержку: и финансовую, и материальную, и кадровую, республика обязательно получит", - заверил Путин.

Глава региона Владимир Васильев заметил, что не сразу удалось убедить людей отказаться от массовых молитв, и поблагодарил дагестанцев за то, что сейчас они соблюдают режим самоизоляции. Васильев, кстати, сам был в медицинской маске и извинился перед жителями за ограничения: "Но иначе нам болезнь не одолеть". По словам регионального лидера, по лекарствам установлен жесткий контроль, и если кто-то пытается нажиться, завышает цены, - "спрос будет неукоснительным и неизбежным".

"Есть некоторые моменты, которые выходят даже за рамки нашей республики, и они обсуждаются в обществе. Сегодня большое достижение, когда в интернете любой человек может высказать свое мнение... но рассуждения предполагают ответственность и знания", - продолжил докладчик. "У нас были вопросы в республике, и мне задавали их: "Вы скрываете количество смертей". Я выступил сам, сейчас выступил министр здравоохранения. Мы не скрываем. Мы называем все как есть", - заверил он. И объяснил, почему сложно точно сказать, от чего умер человек: от пневмонии, коронавируса или чего-то еще. Васильев привел цифры: в 2018 году в Дагестане ушли из жизни по причине болезни органов дыхания 1374 человека. "Тогда мы про COVID ничего не слышали", - заметил он. В 2019 году - 1368 человек. И есть умершие от хронической обструктивной болезни легких еще в прошлом и позапрошлом годах. Самой большой проблемой глава Дагестана назвал то, что только три процента населения разрешает делать патолого-анатомические исследования. И еще попросил федеральные власти построить в республике инфекционный госпиталь.

Заболевший коронавирусом муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев сказал, что еще не совсем здоров: рядом даже находился врач. Муфтий посетовал, что до пандемии людей с серьезными проблемами госпитализировали в райцентры или Махачкалу, а сейчас больницы везде переполнены - поэтому и большое количество смертей. Президент пожелал муфтию здоровья. "Уверен, вы включитесь в ближайшее время в активную работу по помощи людям", - добавил он.

Ситуация в Дагестане вызывает действительно серьезные опасения в связи с предстоящими праздниками, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Развернуто свыше 8200 коек, более 7000 пациентов - на стационарном лечении. На ИВЛ - 109 человек, а количество реанимационных мест 635. Но при этом много пациентов легкой и средней степени тяжести. Все это требует дополнительных медицинских сил и средств в регион, сказал он и поддержал идею построить инфекционный госпиталь.

"Особенность эпидпроцесса - это высокая доля пневмоний, внебольничных пневмоний, ковидных. Если в целом по стране у нас в структуре удельный вес составляет не больше 20 процентов, то в Дагестане - это почти 60 процентов. То есть больные тяжелые, сразу с пневмонией. И малое количество бессимптомных", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом треть всех заболевших - люди старшего возраста и 10 процентов - дети. Но как только ситуация с исполнением режима самоизоляции изменилась, снизилась и заболеваемость с интервалом буквально в 6-7 дней, заметила она. "Ситуация сейчас в очень хрупком равновесии, только-только начинается стабилизация... И если сейчас начнется общение людей, мы, к сожалению, совершенно точно получим рост ухудшения и увеличение тяжелых случаев", - предостерегла Попова.

Президент подчеркнул: ситуация требует дополнительных неотложных мер. "Поручаю Минздраву организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры", - указал Путин. Кроме того, Роспотребнадзору поручено обеспечить постоянный мониторинг эпидобстановки и дать четкие рекомендации по мерам, которые позволят снизить риски и избежать новых вспышек. Путин также поручил Минобороны развернуть строительство быстровозводимого медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест.

Несмотря на усилия врачей, в республике увеличивается число тяжелых осложнений, трагических исходов, в том числе среди самих медиков

Глава государства отдельно обратился к дагестанцам, призвав их строго следовать рекомендациям врачей и специалистов. Путин вспомнил встречу с поэтом Расулом Гамзатовым и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана - это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой". Президент сказал, что у него особое отношение к республике. "Мы многое вместе сделали, чтобы на земле Дагестана был мир", - напомнил он.

"Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное - это жизни людей", - заявил Владимир Путин.