Путин поручил подготовить план борьбы с коронавирусом в Дагестане

"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства", - отметил президент​ на видеосовещании с руководством и представителями общественности Дагестана​​​.

"Поручаю Минздраву организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры", - указал Владимир Путин

Роспотребнадзору глава государства поручил обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике, дать четкие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии​​​.

МЧС поручено организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории Дагестана, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.

Владимир Путин также указал Минобороны развернуть строительство медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Потом он будет передан региону.