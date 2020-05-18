Путин поручил подготовить план борьбы с коронавирусом в Дагестане

"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства", - отметил президент на видеосовещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
"Поручаю Минздраву организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры", - указал Владимир Путин
Роспотребнадзору глава государства поручил обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике, дать четкие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии.
МЧС поручено организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории Дагестана, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.
Владимир Путин также указал Минобороны развернуть строительство медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Потом он будет передан региону.