Путин призвал отметить Ураза-байрам дома

На этой неделе у мусульман большой праздник - Ураза-байрам. Президент призвал услышать призывы священнослужителей и отметить его дома, отказаться от традиций собираться большими компаниями. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством и представителями общественности Дагестана.

"Сейчас идет священный для всех мусульман месяц Рамадан, месяц строгого поста. В этом году он начался 24 апреля, а завершится на этой неделе, 23 мая, перед большим праздником Ураза-байрам", - заметил Владимир Путин.

"Я знаю, как в республике относятся к этому празднику, как берегут обычаи, - продолжил президент. - Знаю и то, что священнослужители призывают верующих последователей ислама в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиций собираться вместе с друзьями большими компаниями".

"Рассчитываю, что это авторитетное слово обязательно будет услышано", - заключил он.