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18.05.2020 15:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал жителей Дагестана к соблюдению рекомендаций медиков

Текст: Кира Латухина
Окончание эпидемии коронавируса в Дагестане зависит от сплоченности жителей республики и строгого соблюдения рекомендаций врачей и специалистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к дагестанцам, завершая встречу с руководством и общественностью республики.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Путин вспомнил встречу с Расулом Гамзатовым и его известные слова: "Главное для счастья и процветания Дагестана - это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций Дагестана, чувство семьи единой". Глава государства заметил, что у него особое отношение к республике. "Мы многое вместе сделали, чтобы на земле Дагестана был мир", - подчеркнул глава государства.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплоченности, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное, а главное - это жизни людей. Рассчитываю на вас, дорогие мои", - сказал Путин.

По словам президента, "с Дагестаном сейчас будет вся Россия". "И это непростое время мы пройдем вместе. И так будет всегда. Сделаем все, чтобы помочь вам справиться с общей бедой", - пообещал он.

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