В Дагестане автомобиль сорвался в пропасть, погибли 4 человека

В Дагестане камнепад сбросил в пропасть автомобиль Lada Granta, в котором находились пять человек. В результате падения с 250 метровой высоты водитель и три пассажирки погибли.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, трагедия произошла на 19 километре автодороги "Тлядал-Бежта-Кидеро". Камнепад снес автомобиль в пропасть и 39-летний водитель погиб на месте. Еще три пожилых женщины получили тяжелые травмы и скончались.

Выжила только 16-летняя жительница Цунтинского района, которая госпитализирована в местную больницу. .

"На место ЧП выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в ведомстве.