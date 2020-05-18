В Карелии чистых территорий, где нет случаев коронавируса, становится все больше. Поэтому здесь менее жесткие условия ограничений.

Дошколята могут вернуться в свои любимые кружки: музыкальные, лепки, развивающих игр и другие. С 15 мая вышли на работу индивидуальные предприниматели, которые получили гранты республики и открыли в небольших городах центры дополнительного образования.

Условия таковы: носить средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию в полтора метра. Помещение обязательно следует регулярно дезинфицировать.

В чистых территориях Карелии также открыты все магазины, парикмахерские, салоны красоты, бани и сауны.

Разрешили работу общественных бань и в Коми, хотя основные ограничительные меры, принятые ранее, там продлеваются до 21 мая. Но в банях Коми не попаришься. И необходима предварительная запись. Также в банях должна быть возможность мыться в индивидуальных душевых кабинках.

Тем временем Карелия продолжает смягчать ограничительные меры. С 18 мая в Петрозаводске возобновили работу троллейбусы. Но при соблюдении ряда условий. Первое - пассажиров в салоне должно быть не больше посадочных мест, второе - маски и перчатки обязательны. В салонах есть места для обработки рук.

А с 20 мая по всей Карелии заработают муниципальные библиотеки. Здесь тоже есть свои условия: жителей разных возрастов разделят по времени. Свободный доступ в библиотечные фонды и читальные залы пока ограничат. Выдача книг до 25 мая будет происходить по предварительному заказу, прием книг начнется с 26 мая, но с обязательной антисептической обработкой.

Есть послабления и в туристической отрасли. Разрешили показ достопримечательностей на открытом воздухе для групп не более десяти человек при соблюдении дистанции, обязательно в масках и перчатках.