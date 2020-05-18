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18.05.2020 17:00
Проект: В регионах

Киришские ватерполистки стали 18-кратными чемпионками России

Женская команда по водному поло "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" официально признана победителем чемпионата России по водному поло сезона-2019/20.
Фото: Предоставлено командой "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" Фото: Предоставлено командой "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"
Фото: Предоставлено командой "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"

Сам чемпионат России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Места в турнирной таблице были распределены исходя из текущего положения команд.

Киришанки весь чемпионат занимали лидирующие позиции, поэтому неудивительно, что золотые медали чемпионата получили ватерполистки "КИНЕФ-Сургутнефтегаза", серебряные медали - у "Динамо-Уралочки" из Златоуста, бронзовые - у команды "Спартак-Волгоград".

Стоит отметить, что капитан "КИНЕФ-Сургутнефтегаза" Евгения Соболева поставила в этом году свой личный рекорд. Это единственная в мире ватерполистка, 18 сезонов подряд выигрывающая звание чемпиона страны.

Фото: Предоставлено командой "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"

- В моей практике такое досрочное завершение чемпионата впервые, но его итоги были очевидны и ожидаемы - мы объективно сильнее соперников, и турнирная таблица это подтверждает. О планах на ближайшее время пока говорить сложно в реалиях сегодняшнего дня. Но тренировочный процесс продолжается, хоть и удаленно. Девочки занимаются дома, мы постоянно созваниваемся. Конечно, команда соскучилась по соревнованиям, по нашей привычной насыщенной жизни, по нашим зрителям. И, пользуясь случаем, передаем всем теплый привет и благодарность за поздравления с новой победой! - отметил главный тренер "КИНЕФ-Сургутнефтегаза" Александр Кабанов.

Кстати

В этом сезоне у "КИНЕФ-Сургутнефтегаза" разница забитых и пропущенных мячей составила 126. Это значит, что спортсменки забили 269 мячей, а пропустили - 143. Для сравнения - у идущей второй "Динамо-Уралочки" этот показатель составляет +33 (193/160), у бронзового призера чемпионата "Спартака-Волгограда" +36 (181/145).

От ближайшего преследователя киришанок в этом сезоне отделило шесть очков. Самым результативным матчем оказалась игра со сборной ХМАО-Югры. Тогда киришанки забросили в ворота соперниц 34 мяча. Кроме того, 33 гола спортсменки забили "Буревестнику". Еще в семи играх киришанки забивали больше 20 мячей. 25 голов в игре с "Дианой" - это лучший показатель результативности в одном мачте Суперлиги. В среднем же "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" забивал 17,9 мячей за игру.

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