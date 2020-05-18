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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
12:00 18.05.2020

Названы регионы, где строится больше всего жилья

Ленинградская область оказалась регионом, где в расчете на одного жителя строится больше всего жилья. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, проанализировав данные о вводе жилья в прошлом году и сопоставив их с численностью населения каждого субъекта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в Ленобласти, если разделить все сданные жилые квадратные метры на число жителей, на одного человека пришлось 1,3 "квадрата". При этом за год объемы ввода жилья снизились на 7,8 процента, а цены на квартиры в регионе на первичном рынке подросли на 2,2 процента.

Стоит отметить, что в Ленобласти ситуация особенная. Основные объемы строительства здесь сосредоточены в районах, которые граничат с Петербургом. Многие покупатели недвижимости в Ленобласти не прописываются в своих квартирах, сохраняя регистрацию в Северной столице. Все это может создавать некоторые перекосы в статданных, в связи с чем власти Ленинградской области даже планировали обратиться к мобильным операторам "большой тройки", чтобы получить данные о реальном количестве проживающих в этих приграничных локациях.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Названы города, где сильнее всего изменились цены на новостройки

На втором месте в стране по объемам строительства находится Подмосковье, где в пересчете на одного жителя сдано 1,1 "квадрата". На третьем месте - Липецкая область, в этом регионе, к слову, объемы строительства в прошлом году выросли на 39,1 процента.

В Санкт-Петербурге в пересчете на одного жителя в прошлом году было сдано 0,64 квадратных метра на человека, объемы ввода жилья снизились на 12,1 процента, а цены на первичном рынке подросли на 9,3 процента. В рейтинге Петербург занимает 15-е место, а Москва находится на 57-й строчке списка. На одного жителя в столице было возведено в прошлом году 0,39 "квадратов", при этом в регионе зафиксирован рекордный объем ввода - рост составил 41 процент. Активность строительной отрасли при относительно небольшом количестве "квадратов" на человека объясняется высокой численностью населения в столице.

А замыкает рейтинг Чукотский автономный округ. В этом регионе, по оценкам составителей перечня в прошлом году в пересчете на одного жителя было сдано 0,026 "квадратных" метров жилья, падение темпов роста строительства относительно показателей 2018 года составило 31,8 процента.

В целом по стране на одного россиянина было выстроено 0,541 квадратных метров жилой недвижимости.

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